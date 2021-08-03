Грузия находится на пике четвертой волны коронавируса

Минздрав Грузии сообщил о пике четвертой волны коронавируса и успокоил граждан тем, что новых жестких ограничений из-за этого в стране не планируется.

"Пока ужесточение тех правил, которые уже введены и действуют, не планируется. Главное – выполнять то, что уже действует. Сколько бы мы не вводили санкций, если сами граждане не осознают необходимость ношения масок, эти санкции будут лишь формальностью", – пояснила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Ожидается, что пик четвертой волны в Грузии продержится дней десять. Напомним, во вторник в стране выявили рекордные 4,8 тыс случаев заболевания.

Габуния отметила, что система здравоохранения пока справляется с ситуацией. "Пока у сектора здравоохранения есть ресурс управлять увеличенными случаями как на дому, так и в госпитале", – заявила она.

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе предупредил, что если ситуация не улучшится, строгие ограничения придется ввести.