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Североосетинских медиков обеспечат дополнительными аппаратами ИВЛ

Североосетинских медиков обеспечат дополнительными аппаратами ИВЛ

Власти Северной Осетии закупят дополнительное оборудование для ковид-госпиталей, для чего скорректируют бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 года, - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"На базе республиканского кожно-венерологического диспансера и эндокринологического центра дополнительно будут созданы 30 реанимационных коек для пациентов с COVID-19, для которых будут закуплены еще 30 аппаратов ИВЛ и 120 шприцевых дозаторов", - сообщил врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев, передает "Интерфакс".

Напомним, по данным регионального Минздрава в стационарах республики сейчас проходят лечение от коронавируса 950 человек, 90 из них госпитализированы за последние сутки.

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Вестник Кавказа

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