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Азербайджанский борец завоевал "бронзу" Олимпиады в Токио

Азербайджанский борец завоевал &quot;бронзу&quot; Олимпиады в Токио

Борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов завоевал для сборной Азербайджана медаль Олимпиады в Токио.

Выступая в категории 77 кг, в схватке за третье место он взял верх над представителем Армении Карапетом Чаляном со счетом 4-1.

На данный момент в копилке азербайджанской сборной три бронзовые медали ОИ-2020. Ранее на пьедестал почета поднимались дзюдоистка Ирина Киндзерская и боксер Лорен Альфонсо Домингес.

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Вестник Кавказа

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