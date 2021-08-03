Ограничения по коронавирусу в регионах России собрали на одной интерактивной карте

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта, на которой отражены все действующие в регионах ограничения по коронавирусу.

На карте указаны актуальные правила работы общепита, транспорта, учреждений культуры, торговых центров и другая информация. Карта обновляется еженедельно.

"Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях, которую еженедельно собирают и актуализируют Центры управления регионами", – заявил первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин.

Интерактивная карта об ограничениях запущена совместно АНО "Диалог" и АНО "Национальные приоритеты".