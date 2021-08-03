Летние дожди обеспечили водой крымские водохранилища

Июльские дожди добавили в крымские водохранилища еще около 2 млн кубометров воды, - сообщает сайт Гидрометцентра республики.

"Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа 2021 года составил 132,4 млн кубометров, что на 1,89 млн кубометров больше, чем месяц назад", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Максимальный приток влаги отмечается в Чернореченском водохранилище, снабжающем водой Севастополь и Счастливенское, обеспечивающее Ялту.

Дожди в Крыму идут с начала лета. Мощнейший за 100 лет циклон накрыл полуостров 17 июня, ливни пополнили водные запасы Крыма на 50 млн кубометров – ровно столько, сколько удалось собрать с января по май. Сильные дожди на полуострове прошли и в начале июля, больше всего осадков выпало в верховье реки Бельбек и в низовье Качи - в 1,8-4,7 раза больше нормы, отметили в гидрометцентре.