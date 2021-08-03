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Гимнаст принес России олимпийскую "бронзу" на перекладине

Гимнаст принес России олимпийскую &quot;бронзу&quot; на перекладине

Российский гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призером Олимпиады в Токио.

Спортсмен занял третье место в личном финале в упражнениях на перекладине с результатом 14,533 балла.

Олимпийским чемпионом стал японец Даики Хасимото (15,066), второе место занял представитель Хорватии Тин Србич (14,900).

Напомним, ранее Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на ОИ в Токио, а также - вместе с другими россиянами - "золото" командного многоборья.

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