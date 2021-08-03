Вакцина от гриппа начнет поступать в регионы России с 8 августа
Старт постановок вакцины от гриппа в российские регионы намечен на 8 августа, об этом 3 августа сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы планируем, что после 8 августа в регионы уже начнем первые поставки вакцины против гриппа, наша задача защитить профилактически население" - заявил глава Минздрава во вторник.
Кроме того, министр призвал всех россиян старше 60 лет привиться от коронавируса и отметил, что более 98% пациентов в больницах - те, кто не сделал прививку от COVID-19.
Вестник Кавказа
в YouTubeПодписаться