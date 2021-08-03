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ЦБ Армении поднял ставку рефинансирования

ЦБ Армении поднял ставку рефинансирования

Центральный банк Армении увеличил ставку рефинансирования на 0,5%, теперь она составляет 7%. Соответствующее решение принял Совет регулятора.

На 0,5% были подняты и сопутствующие ставки - ломбардного репо (до 8,5%) и привлечения денежных средств (до 5,5%), пишет Sputnik Армения.

В июне инфляция выросла с 5,9% до 6,5%, на этом фоне увеличение ключевой ставки может притормозить кредитную активность и потребление, а затем и инфляцию.

Помимо этого, из-за высоких цен на медь возникает приток валюты, не обеспеченный производством товаров, что может усугубить инфляцию. Чтобы не допустить этого, ЦБ повышает ставку рефинансирования.

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