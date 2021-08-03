Минобразования Казахстана на год смягчило требования к школьной форме

Школьная форма в новом учебном году будет необязательной, - сообщил министр образования и науки страны Асхат Аймагамбетов.

"Взвесив все "за" и "против", мы приняли решение, что для тех, кто в силу различных обстоятельств не может приобрести детям школьную форму, следует сделать необязательным ее ношение еще на один год. Дети могут временно, только в течение следующего учебного года, посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля", - написал министр в своем аккаунте Facebook, передает "АиФ-Казахстан".

В то же время Аймагамбетов отметил, что сам он "и как родитель, и как министр" является сторонником школьной формы и ожидает услышать несогласие с принятым решением "как со стороны некоторых родителей, так и со стороны производителей школьной формы".

Поясняя решение о временной отмене, министр поведал: из-за сложной эпидемиологической ситуации во многих регионах страны действуют карантинные ограничения, магазины работают в определенное время, в некоторых городах - только в будние дни, и если родители массово отправятся в торговые центры и магазины для того, чтобы приобрести детям школьную форму, то это может спровоцировать очереди и риски заражения коронавирусом.

Помимо этого, из-за временных экономических трудностей, в некоторых семьях покупка школьной формы может стать дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. В этом вопросе важно объективно оценить сложившуюся ситуацию и предусмотреть возможные риски, - добавил министр.