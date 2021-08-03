МИД России объявил персоной нон грата эстонского дипломата

Во вторник в МИД России был вызван посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре, он получил ноту о высылке сотрудника эстонского диппредставительства.

"Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - сообщили в российском дипведомстве.

Высылка является взаимной. "Предлагаем эстонским партнерам остановиться, не усложнять еще больше и без того обостренную ими до предела ситуацию. В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", - подчеркнул заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.