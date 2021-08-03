Евросоюз признал "Спутник V" благодаря Сан-Марино

Еврокомиссия признала электронные цифровые сертификаты вакцинации Сан-Марино и Ватикана, стран, в которых широко используется российская вакцина "Спутник V", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Решение об эквивалентности сертификатов Евросоюза и этих двух не входящих в Евросоюз государств было принято накануне.

"2 августа Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификату. Это означает, что обе страны будут подключены к системе ЕС и выданные там сертификаты будут приниматься в ЕС на тех же основаниях, что и цифровой ковид-сертификат ЕС. На практике это означает, что владельцы этих сертификатов смогут их использовать на тех же условиях, что и владельцы сертификатов ЕС", - говорится в документе.

"Я доволен тем, что все больше стран вводят систему, базирующуюся на европейском цифровом ковид-сертификате. Мы принимаем активные шаги, чтобы признавать сертификаты, выданные другими, не входящими в ЕС государствами. При этом они должны быть совместимы с системой ЕС и позволять осуществлять проверку их аутентичности, срока действия и надежности", - заявил по этому поводу еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" вирусолог Алексей Аграновский, признание сертификатов Сан-Марино в ЕС – это признак процесса признания "Спутника V" на Западе в целом. "К сожалению, процесс продвигается не быстро, и это не радует. Наша вакцина заслуживает полноценного международного признания, ведь есть вещи, с которыми не поспоришь: вышли статьи в "Ланцете", были проведены испытания в Аргентине, и результаты вакцинации миллионов аргентинцев оказались самыми обнадеживающими: побочек нет, иммунитет есть, все работает нормально", - прежде всего сказал он.

"В Сан-Марино все население, оно там небольшое, вакцинировалось "Спутником V", и из-за этого возникла правовая коллизия: сан-маринцам необходимо ездить в другие страны Европы, просто выезжать в Италию, внутри которой расположено их государство, но сертификаты вакцинации у них оказались в подвешенном состоянии. Теперь мы видим, что Еврокомиссия приняла решение эту проблему устранить и признать сертификаты вакцинированных "Спутником V" в Сан-Марино. Я думаю, что рано или поздно "Спутник V" будет признан в ЕС", - подчеркнул Алексей Аграновский.

Вирусолог добавил, что процесс признания может замедлять помимо политических препон оформление документов. "Те, кто подавал заявки на регистрацию "Спутника V" в Европе, не выполнили несколько формальных требований. Вообще, в РФ что-нибудь изобрести – запросто, а следовать определенным процедурам уже выходит с трудом. Очевидно, сейчас наши люди учатся, как регистрировать препарат в ЕС и в международном плане. ВОЗ тоже ведь не признал еще "Спутник V", совершенно непонятно, почему – видимо, дело все-таки в бумагах", - заключил врач.

Напомним, поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале и большая часть населения этой республики привита двумя дозами "Спутника V". Власти Сан-Марино обратились в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с запросом о закупке российской вакцины после того, как не смогли приобрести через Италию одобренные в ЕС вакцины AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer и Moderna.