В Минздраве считают необходимым вакцинировать от коронавируса всех россиян старше 60 лет

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил во вторник, что необходимо привить от коронавируса всех россиян пожилого возраста.

"Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские", - уверен Мурашко.

Он добавил, что более 98% пациентов с коронавирусом, поступающих на госпитализацию, не привиты. "Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни", - подчеркнул министр.