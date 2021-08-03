Краснодарский край ждет аномально засушливый август

Синоптики ожидают, что август на Кубани будет непривычно сухим.

«Месячное количество осадков на юго-востоке Центрального федерального округа, в Среднем Поволжье, в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, в Калмыкии, в Краснодарском крае и Ставропольском крае – меньше нормы», - сообщает Гидрометцентр России.

При этом будет жарко - среднемесячная температура воздуха окажется на 1-2 градуса выше нормы.

По прогнозам синоптиков, в августе чуть теплее нормы будет на большей части Европейской территории России.