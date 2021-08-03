Сотрудники спецслужб перекрыли канал поставок гашиша через Астрахань

Сотрудники ФСБ задержали двоих человек, имеющих непосредственное отношение к организации канала контрабанды наркотиков морским транспортом транзитом через Астраханскую область, - сообщило сегодня управление ФСБ РФ по региону.

"В марте этого года в один из портов Астрахани прибыло судно со строительными материалами, на котором сотрудники УФСБ РФ по Астраханской области нашли около 50 кг гашиша. Партия предназначалась для доставки в один из крупных городов Сибири", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Двоих подозреваемых, причастных к этой поставке наркотиков в астраханский порт, задержали в Новосибирске, - добавили в ФСБ.