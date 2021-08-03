Дагестанское духовенство отговаривает верующих от самолечения при ковиде

Духовенство призывает верующих не заниматься самолечением от коронавируса в Дагестане, об этом рассказал председатель муфтията РД Шамиль Алиханов на встрече с главой Минздрава республики Татьяной Беляевой.

В ходе беседы министр сообщила, что ситуация с Covid-19 в Дагестане остается напряженной, в связи с чем особенно важно продолжать вести тесное взаимодействие с духовенством. Она также отметила большую поддержку, которую оказывает в этом вопросе лично муфтий республики.

Шамиль Алиханов пояснил, что муфтият Дагестана уделяет особое внимание эпидситуации. "Духовенство не раз призывало жителей соблюдать все требования специалистов. В том числе в мечетях говорили о важности своевременного обращения к врачам и о вреде самолечения. Это очень важно", - приводит его слова сайт муфтията.