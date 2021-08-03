В Анталье эвакуировали население из-за приближения пожара

На юге Турции продолжается круглосуточное тушение лесных пожаров. Самая сложная ситуация отмечается в районе Гюндогмуш провинции Анталья, пишет Anadolu.

Жителей этого района эвакуировали на фоне приближения огня. Огонь угрожает населенным пунктам Ортаконуш, Чарызёзю, Сенир, Нарагаджи, Балкая и Умутлу.

Пожар в лесном массиве в районе Ортаконуш начался 29 июля, огонь распространился на большую территорию, борьбу с огнем осложняют сухой воздух, сильный ветер и 40-градусная жара. Также работы по тушению затрудняет сложный рельеф местности. Ликвидировать опасный пожар помогает авиация.