Президент Армении назначил еще одного предложенного Пашиняном вице-премьера, и не только

Президент Армении Армен Саркисян сегодня, как и накануне, согласился с предложенными премьер-министром Николом Пашиняном кандидатурами на посты членов правительства. Указы об их назначении он подписал только что.

Согласно документам, вице-премьером стал Мгер Григорян, передает Sputnik Армения.

МЧС возглавил Андраник Пилоян, министерство образования, науки, культуры и спорта - Ваграм Думанян, Минэкономики - Ваан Керобян.

Министром юстиции назначен Карен Андреасян, пост главы Минфина занял Тигран Хачатрян, руководителя Минздрава - Анаит Аванесян