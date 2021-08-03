Президент Армении назначил еще одного предложенного Пашиняном вице-премьера, и не только
Президент Армении Армен Саркисян сегодня, как и накануне, согласился с предложенными премьер-министром Николом Пашиняном кандидатурами на посты членов правительства. Указы об их назначении он подписал только что.
Согласно документам, вице-премьером стал Мгер Григорян, передает Sputnik Армения.
МЧС возглавил Андраник Пилоян, министерство образования, науки, культуры и спорта - Ваграм Думанян, Минэкономики - Ваан Керобян.
Министром юстиции назначен Карен Андреасян, пост главы Минфина занял Тигран Хачатрян, руководителя Минздрава - Анаит Аванесян
Вестник Кавказа
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