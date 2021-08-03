Казахстан получил от Беларуси приглашение на учения "Запад-2021"

В белорусско-российских стратегических учениях "Запад-2021" могут принять военные из Казахстана, соответствующее приглашение поступило от главы Минобороны Беларуси Виктора Хренина.

По данным пресс-службы оборонного ведомства, официальные переговоры Хренина с первым замминистра обороны - начальником Генштаба ВС Казахстана Муратом Бектановым состоялись в Минске.

"В ходе встречи генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил единство взглядов на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, дал высокую оценку уровню военного сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь и пригласил казахстанский контингент для участия в учениях "Запад-2021", - сообщается в Telegram-канале белорусского министерства обороны.

Командно-штабные учения "Запад-2021" состоятся с 10 по 16 сентября, они будут проходить на территории России и Беларуси.