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Рост числа больных заставил власти Ставрополья оптимизировать работу общепита

Рост числа больных заставил власти Ставрополья оптимизировать работу общепита

Все фуд-корты Ставрополья из-за эпидситуации по коронавирусу с сегодняшнего дня будут работать только навынос или с доставкой, - сообщает краевой филиал ГТРК. 

Постановление губернатора региона Владимира Владимирова об ограничениях для этих заведений было опубликовано накануне и с сегодняшнего дня оно вступило в силу, - передает "АиФ-Ставрополье".

Режим работы для тех предприятий питания, которые посещают при помощи QR-кодов, изменен не будет, - говорится в документе. 

Напомним, на сегодняшний день в Ставропольском крае зарегистрировали 65547 заболевших ковидом, 57121 человек выздоровел, 1907 пациентов скончались.

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Вестник Кавказа

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