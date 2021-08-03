Рост числа больных заставил власти Ставрополья оптимизировать работу общепита

Все фуд-корты Ставрополья из-за эпидситуации по коронавирусу с сегодняшнего дня будут работать только навынос или с доставкой, - сообщает краевой филиал ГТРК.

Постановление губернатора региона Владимира Владимирова об ограничениях для этих заведений было опубликовано накануне и с сегодняшнего дня оно вступило в силу, - передает "АиФ-Ставрополье".

Режим работы для тех предприятий питания, которые посещают при помощи QR-кодов, изменен не будет, - говорится в документе.

Напомним, на сегодняшний день в Ставропольском крае зарегистрировали 65547 заболевших ковидом, 57121 человек выздоровел, 1907 пациентов скончались.