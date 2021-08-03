Четыре новых поезда из России начали курсировать в Бакинском метро (ФОТО)

Бакинский метрополитен сегодня сдал в эксплуатацию четыре новых состава, которые были получены в рамках контракта с российской компанией ОАО "Метровагонмаш" (входит в группу ЗАО "Трансмашхолдинг"). Такое сообщение опубликовано на официальной странице Бакинского метро в Facebook.

"Сегодня запущены четыре новых современных поезда по пять вагонов в каждом. Самые современные вагоны 4-го поколения модели 81-765B./81-766B пришли на смену старым. Вагоны были изготовлены по спецификации заказчика", - пояснили в компании.

Уточняется, что новые поезда будут курсировать прежде всего по участку "Ази Асланов - Дарнагюль".

В результате общее число современных составов Бакинского метро достигло 19 (95 вагонов).

Напомним, "Метровагонмаш" в конце июня отправил в столицу Азербайджана четыре поезда метро по пять вагонов каждый.