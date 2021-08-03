Пашинян: Не можешь подчинить себе парламентскую оппозицию - создай свою

Долгожданное первое заседание обновленного армянского парламента сразу же было сорвано. Так завершилась первая встреча непримиримых политических оппонентов в стенах государственного учреждения. До этого сторонники и противники "революционного" правительства Никола Пашиняна сталкивались друг с другом лишь в ходе политических акций на улицах армянских городов.

Работа парламента началась с провокации: оппозиционные блоки "Армения" и "Честь имею" предложили на пост вице-спикера парламента от оппозиции кандидатуры бывших глав муниципалитетов Мегри и Сисиана Мхитара Закаряна и Артура Саркисяна, находящихся под следствием. Оба подследственных - активные сторонники партии экс-президента Армении Роберта Кочаряна, потерпевшего поражение на прошедших в июне этого года внеочередных выборах. Закарян и Саркисян - депутаты, а потому могут надеяться на депутатскую неприкосновенность, если однопартийцы сумеют добиться освобождения обоих политиков.

Действия оппозиции выглядели как политическая манипуляция, обреченная на провал, поскольку вопросы возбуждения уголовных дел в отношении депутатов и других политиков курирует лично переизбранный премьер республики Никол Пашинян, который не привык отступать в стремлении посадить за решетку как можно больше оппонентов. Вот и нынешнее расследование в отношении Закаряна и Саркисяна, которые обвиняются в превышении должностных полномочий, вполне себе рядовое событие в постреволюционной Армении, а потому нынешняя активность парламентской оппозиции нацелена исключительно на сторонников блоков "Армения" и "Честь имею", чтобы те не спешили отвернуться от прошедших в парламент националистов.

Прошедшие в парламент карабахские сепаратисты и их сторонники намерены бойкотировать работу Национального собрания, а не сотрудничать на благо общества. Во многом это объясняется тем, что за последние тридцать лет в Армении так и не сформировалась атмосфера здоровой политической конкуренции. Армянские политики не привыкли работать вместе, предпочитая создавать иллюзию политического плюрализма, за ширмой которого скрывается гегемония одной политической силы. Сложно представить, о чем могут договариваться политические силы, которые предпочли начать первое заседание обновленного парламента с того, чтобы покинуть зал заседаний, не дожидаясь окончания рабочего дня. Стало быть, освобождение двух депутатов с сомнительной репутацией для националистической оппозиции куда более значимая повестка, нежели обсуждение текущих внутриполитических проблем Армении.

Никол Пашинян, который официально вступил в должность премьера, воздержался от каких-либо комментариев в отношении политического демарша оппонентов. Он старается игнорировать политику блоков "Армения" и "Честь имею", последовательно формируя альтернативный пояс армянской оппозиции, который соответствует канонам армянской политики – системность, управляемость. За полторы недели до прошедшего накануне заседания парламента, премьер провел первое заседание с участием внепарламентских партий. Политическая культура постсоветской Армении сформировала простое правило: не можешь подчинить себе парламентскую оппозицию - создай свою. Таким путем следует Пашинян, предпочитая предоставить депутатам националистических блоков право самим разрушить репутацию и предстать в глазах общественности озлобленным меньшинством, неспособным ни на что иное, кроме как срывать парламентские заседания.

Но несмотря на явный антагонизм между парламентским большинством и оппозицией, парламент вряд ли станет ареной для выяснения отношений. Безусловно, в зале заседаний Национального будут звучать пафосные речи, которые, возможно, будут чередоваться с проклятиями в адрес доминирующей фракции "Гражданский договор", но они не повлияют на реальную жизнь в стране. Поскольку работать друг с другом ни Пашинян, ни тем более его оппоненты не собираются, реальная политическая борьба развернется на улицах. Для этого Пашиняну и его фракции достаточно время от времени напоминать о прошлом его политических оппонентов из числа прежней политической элиты, для которых возвращение в большую политику стало возможно в результате распространившихся по стране реваншистских настроений после сокрушительно разгрома Армении в Карабахе.