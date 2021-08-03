Абхазия установила рекорд по дешевизне туров на август

Отдых на море в августе доступнее всего в Абхазии, пишут "Известия" со ссылкой на российских туроператоров.

Тур в Абхазию на неделю с перелетом через Сочи минимально обойдется в 15 тыс рублей на человека ("две звезды" без питания). При этом в республику можно приехать по российскому паспорту и без ПЦР и справок о вакцинации.

Второе по доступности направление на август - Турция, при этом страна занимает первое место по популярности у россиян. Минимальная стоимость недельного отдыха там - 21-25 тыс рублей ("три звезды", все включено).

Греция замыкает тройку доступных направлений на август, отдых также обойдется в 25 тыс ("три звезды" без питания).