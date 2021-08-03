Минэнерго Крыма временно возглавил Олег Петров

В Крыму новые назначения: глава региона Сергей Аксенов своим указом назначил врио руководителя Минтопэнерго Крыма.

"Возложить временно исполнение обязанностей министра топлива и энергетики Республики Крым на заместителя министра топлива и энергетики региона Петрова Олега Алексеевича", – говорится в документе, передает "АиФ-Крым".

Напомним, бывший глава Минэнерго Крыма Евгений Рукавишников подал в отставку в июле, он занимал этот пост с декабря 2019 года.