Экс-глава Дербентского района Дагестана снова попал под арест

Экс-глава Дербентского района Фуад Шихиев, подозреваемый в превышении должностных полномочий, постановлением Советского районного суда Махачкалы отправлен под домашний арест, - сообщили в пресс-службе суда.

Шихиев с июля прошлого года находился под арестом по уголовному делу о хищении в составе организованной преступной группы более 500 земельных участков общей рыночной стоимостью 200 млн рублей, однако в конце июля нынешнего 2021 года он был выпущен из СИЗО по истечению предельного срока содержания под стражей (1 год), - передает "АиФ Дагестан".

Спустя несколько дней экс-чиновник был снова задержан, но – уже по новой статье: он проходит подозреваемым в превышении должностных полномочий, и хотя следствие обратилось в суд с ходатайством о его заключении под стражу, суд пришел к выводу о том, что беспрепятственное осуществление уголовного судопроизводства возможно посредством применения в отношении подозреваемого менее строгой меры пресечения.

Домашний арест Шихиеву определен на срок до 30 сентября 2021 года, - говорится в постановлении суда.