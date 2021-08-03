Угрозы полицейского бросить туристок в море проверят в Сочи

В Сочи проходит проверка по факту угроз пьяным туристкам: полицейский пообещал бросить их в воду. Такое сообщение распространила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.

Видео инцидента ранее распространилось в соцсетях. На нем сотрудник Сочинского линейного управления МВД РФ на транспорте в ответ на громкие замечания туристок разражается нецензурной бранью, обещая сбросить их в воду.

"Действиям сотрудников транспортной полиции будет дана правовая оценка. Начальником управления на транспорте МВД России по ЮФО поручено проведение служебной проверки", - цитирует сообщение РИА Новости.

В полиции пояснили, что правоохранители пытались успокоить хулиганок, находящихся в яхтенной зоне в нетрезвом состоянии, однако туристки игнорировали замечания полицейских, нарушая общественный порядок. В итоге они были задержаны для оформления административного протокола по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство.