Генконсульство РФ в Турции: четверо россиян, попавших в ДТП в Анталье, остаются в тяжелом состоянии

В российской Генконсульстве в Турции сообщили о состоянии россиян, попавших накануне в аварию с автобусом.

"В тяжелом состоянии остаются четыре пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение. Остальные россияне с различной степенью тяжести ранений проходят дополнительные исследования. Их жизнь, по заверению медицинских специалистов, вне опасности", - рассказали в ведомстве.

Пока все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, решения о выписке и дальнейшем лечении будут приниматься в течение дня в индивидуальном порядке.

Генконсульство запросило дополнительную информацию об обстоятельствах и причинах аварии, уточнил дипломат.

ДТП произошло накануне в районе Манавгата недалеко от Сиде, в автобусе находились 22 человека, трое погибли. В настоящее время готовятся документы для репатриации тел погибших в Россию.