Заболеваемость коронавирусом в России снизилась до июньских значений

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России за сутки выявили 22 тыс случаев заболевания - минимум с 30 июня.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 22 010 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 799 (8,2%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 952, в Петербурге - 1 910, в Московской области - 1 540. В Крыму 368 новых случаев заболевания, в Ставропольском крае - 318, в Краснодарском крае - 260, в Дагестане - 198, в Чечне - 117, в Кабардино-Балкарии - 87, в Северной Осетии - 61, в Карачаево-Черкесии - 59, в Ингушетии - 57, в Адыгее - 56.

Суточный прирост составил 0,35%, общее число инфицированных в России достигло 6 334 195 человек.

Выписаны по выздоровлении за сутки 18 963 человека, за весь период - 5 659 746 человек.

Умерли за сутки 788 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 160 925 человек.