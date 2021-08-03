В Бухаре рухнула часть стены уникального медресе

В Бухаре обрушилась часть стены медресе Абдуллахана в Бухаре, - сообщили в местной администрации.

По предварительным данным, часть стены уникального здания, построенного в 1588-1590 годах, могла обрушиться из-за многолетних техногенных процессов – перепадов температур, осадков и подъема грунтовых вод. Специалисты уже начали работы по восстановлению упавшей части, - передает Podrobno.uz.

После происшествия была создана специальная рабочая группа, состоящая из представителей областного управления Агентства культурного наследия, хокимията Бухары, а также реставраторов, которая провела исследования на месте обрушения.

Напомним, медресе Абдуллахана – одно из выдающихся произведений среднеазиатского зодчества, в котором смелое отступление от канонических схем породило новые архитектурные формы, выразившиеся в необычайно сложной и разнообразной планировке внутренних помещений.