"Патриоты Грузии" попросили Путина восстановить дипломатические отношения Москвы и Тбилиси

Лидеры "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави, а также их однопартийцы и общественные активисты заявляют, что США используют Грузию в борьбе с Россией и просят российское руководство наладить отношения с Тбилиси. Об этом говорится в открытом письме к президенту России Владимиру Путину.

Текст письма опубликован на странице Инашвили в Facebook. "Альянс патриотов Грузии" отмечает, что в стране большое количество людей выступают за добрососедство с Россией. В прошлом году, накануне парламентских выборов в Грузии, был проведен опрос 2 млн человек, большая часть респондентов поддерживает военный нейтралитет Грузии и диалог с Россией.

"Никто не опротестовал результаты опроса. Однако, вместо обсуждения результатов опроса, правящая партия "Грузинская мечта" и партии, объединенные вокруг экс-президента Саакашвили, а также неправительственные организации, финансируемые западными партнерами, совместно, согласованно и публично обвиняли организаторов опроса Давида Тархан-Моурави и Ирму Инашвили в том, что они являются агентами Кремля", - отмечается в письме.

В "Альянсе патриотов Грузии" уверены, что США использует Грузию в борьбе с Россией. "Думаю, всем также ясно, что бесконечные учения НАТО в Грузии представляют собой не что иное, как вызов России. О том, что это вызов, открыто заявляют государственно-политические должностные лица России, и эти заявления мы вновь слышали на протяжении всей прошедшей недели", - говорится в сообщении.

Авторы открытого письма просят Путина разрядить напряженность между странами и возобновить двусторонние отношения.

"Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества. <…> Единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон", - говорится в письме, подписанном 42 гражданами Грузии.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе, это письмо было написано в рамках стартующей в Грузии предвыборной кампании перед выборами органов местного управления: "Альянс патриотов Грузии" стремится мобилизовать электорат, поддерживающий улучшение российско-грузинских отношений. "Но "Альянс патриотов" – явно не большой авторитет для населения, что показали и прошлые выборы, где партия набрала всего 3% голосов. Сейчас она старается улучшить свои результаты, обращаясь ко всем людям, настроенным на восстановление отношений, поскольку такой запрос у населения в целом высокий", - прежде всего сказал он.

При этом "Альянс патриотов" выступает как популистская партия, не упоминая, что у России и Грузии совершенно разные условия для восстановления отношений. "Со стороны правительства России, как только из Тбилиси заводят речь о восстановлении отношений, всегда поступает логичный ответ, что Москва к этому готова, тем более что Грузия сама прервала дипломатические отношения после августовских событий 2008 года. Однако надо понимать, что российская сторона не станет ради этого пересматривать вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. И как только об этом упоминается, всякая очередная инициатива с грузинской стороны заканчивается", - напомнил Петре Мамрадзе.

"Да, в Грузии есть большой запрос на хорошие, добрососедские, дружественные отношения с Россией. Но не ценой отказа от территориальной целостности. И то, что "Альянс патриотов" обращается к Путину – не более чем предвыборный шаг, они говорят людям, что хотят восстановить отношения с Россией, но не говорят, как, на каких условиях. Вообще, в Грузии силен миф о том, что надо просто поехать нашим властям в Москву, поговорить по душам с российским руководством и договориться обо всем, закончить это противостояние. Когда объясняешь, что у России с ее силой и влиянием просто нет мотивов пересматривать свои решения по Абхазии и Южной Осетии, в это как-то не верят", - обратил внимание политолог.