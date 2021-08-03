Минспорта Чечни возглавил Турпал-Али Ибрагимов

В Чечне назначили министра по физической культуре, спорту и молодежной политике - новым руководителем министерства стал Турпал-Али Ибрагимов, ранее возглавлявший администрацию главы и правительства республики.

"Глава Чечни Рамзан Кадыров произвел кадровые перестановки в правительстве. Турпал-Али Ибрагимов, занимавший пост первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни, возглавил министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике", - сообщили в пресс-службе правительства, передает "Это Кавказ".

Напомним, ранее Минспорта региона возглавлял племянник главы Чечни Хамзат Кадыров.