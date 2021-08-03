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Девочка погибла из-за электрической переноски в Чечне

Девочка погибла из-за электрической переноски в Чечне

Проверка по факту смерти дошкольницы проводится в Гудермесском районе, такое сообщение распространило ГУ МВД РФ по Чечне.

На данный момент установлено, что девочка, 2017 года рождения, получила электротравму у себя дома в селении Верхний Нойбер, она была доставлена в Гудермесскую районную больницу, но врачи не смогли спасти ее.

"Девочка скончалась от удара электричеством в результате касания электрической переноски", - уточнили в полиции.

По факту трагедии идет проверка.

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Вестник Кавказа

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