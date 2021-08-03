Минздрав Казахстана ждет крупную партию антикоронавирусной вакцины

Минздрав Казахстана из-за тревожной ситуации с коронавирусом в стране заключил контракты на поставку еще 8 млн доз антикоронавирусных вакцин на 4 млн человек, - сообщил на заседании правительства глава ведомства Алексей Цой.

"На сегодня использовано порядка 9,4 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 5 480 094 человека, что составляет 55,4% от подлежащего вакцинации населения. Вторым компонентом охвачено 3 941 941 человек, или 39,8% от вакцинируемого населения", - рассказал он, передает "АиФ-Казахстан".

Дополнительная поставка вакцин согласно контрактам идет по графику, доступ населения к вакцинации обеспечен в достаточном количестве, - добавил Цой, не назвав закупаемую вакцину.