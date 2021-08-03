Ученые выявили смертельно опасное последствие коронавируса

Ученые из шведского университета Умео установили, что в первые две недели после коронавирусной инфекции у пациентов значительно увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний, пишет журнал The Lancet.

Оказалось, что коронавирус втрое увеличивает риск возникновения острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта по сравнению с теми, кто не был инфицирован. По данным шведских исследователей, эта зависимость сохраняется даже с учетом возраста, пола и социально-экономических факторов.

Данное исследование стало самым крупным на эту тему, в нем приняли участие более 86,5 тыс пациентов.

По данным другого исследования, проведенного в Великобритании, сердечно-сосудистые осложнения возникают у 12% людей, переболевших коронавирусом.