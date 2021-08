Польский футболист Гжегож Крыховяк накануне подписал контракт с ФК "Краснодар" на три года, - сообщили в пресс-службе клуба.

Польский полузащитник перешел к "быкам" из "Локомотива", подписав контракт с клубом до конца июня 2024 года, - передает портал Юга.ру.

"New bull in the town", - прокомментировал своей переход в краснодарский клуб в своем аккаунте в Instagram сам Крыховяк.