В Грузии выявили рекордное число случаев COVID-19

В Грузии за минувшие сутки выявили 4 827 случаев заражения коронавирусом - максимум с начала 2021 года.

Общее число инфицированных в стране достигло 428 670 человек, сообщается на официальном сайте StopCov.

За сутки выздоровели 1 895 человек, с начала пандемии - 388 893. Умерли за сутки 34 пациента с коронавирусом, за все время - 5 910.

Суточный показатель инфицирования составил 10,99%, за последние 14 дней – 7,41%.

В карантине находятся 55 человек, в стационарах наблюдаются 6 045, в ковид-гостиницах остаются 2 173.