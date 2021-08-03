Верховный лидер Ирана утвердил президента Раиси

Церемония утверждения в должности избранного президента Ирана Эбрахима Раиси состоялась в Тегеране. Об этом пишет агентство IRNA.

В начале мероприятия министр внутренних дел ИРИ Абдолреза Рахмани Фазли представил доклад о проведении президентских выборов. Затем верховный лидер аятолла Али Хаменеи утвердил в должности нового президента.

В ходе церемонии Раиси заявил, что его правительство будет работать над отменой американских санкций, но предупредил, что не собирается "связывать уровень жизни народа с волей иностранных государств", пишет агентство ISNA.

В числе основных проблем он назвал дефицитный бюджет, необходимость стабилизации инвестиционного рынка, распространение коронавируса, а также водо- и энергоснабжение населения. "Запрос народа заключается в изменении текущего положения дел", - пояснил Раиси.

Церемония инаугурации Эбрахима Раиси стартует 5 августа в 17.00 по иранскому времени (15:30 мск).

Напомним, консерватор Эбрахим Раиси победил на выборах, прошедших 18 июля, за него проголосовали 17,9 млн человек, то есть почти 62%, при явке 48,8%.

Как отметила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи, власть в Иране сменилась именно так, как и хотел аятолла Али Хаменеи.

"Эбрахим Раиси – человек аятоллы, Али Хаменеи содействовал его победе на президентских выборах. Напомню, что целый ряд кандидатов, за которых по опросам собиралось голосовать большое число избирателей, в итоге не были допущены до выборов, например, экс-спикер парламента Али Лариджани и экс-президент Махмуд Ахмадинеджад. Это было сделано для того, чтобы не допустить второго тура выборов, чтобы Раиси выиграл сразу же", - прежде всего сказала она.

"Почему Али Хаменеи предпочел именно Раиси? На мой взгляд, Иран выбрал не только будущего президента, но и на всякий случай будущего верховного лидера. Раиси очень подходит как кандидат на этот пост, и Хаменеи видит в нем также и своего преемника. Конечно, внутри руководства государства могут возникнуть некие разногласия, например, между парламентом и президентом, ведь парламент в Иране имеет много власти и полномочий, он вполне способен объявить президенту импичмент – и если так пойдет, Хаменеи вряд ли станет вмешиваться. Но пока что Эбрахим Раиси явно является ставленником верховного лидера", - подчеркнула Лана Раванди-Фадаи.

"В ближайшее время Али Хаменеи будет ожидать от работы Эбрахими Раиси следующих результатов: во-первых, новому правительству нужно добиться смягчения западных санкций, так как экономика в стране в плачевном положении; во-вторых, справиться с пандемией, смертность в стране очень высокая, сейчас в Иране идет уже пятая волна коронавируса. Поскольку многие города на карантине и люди не могут работать, пандемия только ухудшает экономическое состояние страны. Также правительству потребуется вернуть и Иран, и Запад к исполнению СВПД и наладить отношения со странами Ближнего Востока", - перечислила эксперт.