Минздрав Казахстана составил прогноз по коронавирусу на два месяца

Прогноз эпидемиологической обстановки по коронавирусу на август и сентябрь представили в министерстве здравоохранения Казахстана.

"На основании прогноза эпидемиологической ситуации на август-сентябрь, мы идем по оптимистическому сценарию, где прогнозное число зарегистрированных случаев в августе-сентябре 2021 года около 250 тысяч человек (в среднем 7 тыс случаев в сутки)", - рассказал глава минздрава Алексей Цой на заседании правительства, пишет Sputnik Казахстан.

Ситуация пойдет дальше по оптимистическому сценарию только при соблюдении карантинных мер и более активной вакцинации, подчеркнул министр.