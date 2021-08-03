Кубань продолжит припекать солнце

На Кубани сегодня сохранится сильная жара до 40 градусов, - говорится в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Краснодаре днем столбики термометров поднимутся до 38 тепла, но ощущаться это будет, как все 42, а индекс ультрафиолета в городе зашкалит и составит 9 из 12.

В целом по краю синоптики краснодарского гидрометцентра обещают переменную облачность и кратковременные дожди с грозами в предгорных и горных районах. При грозе порывы ветра будут достигать 14 м/с, а воздух в юго-восточных районах днем прогреется до 32-37 тепла, во второй половине дня в северной половине края и центральных районах тоже ожидается 39-40 со знаком плюс.

Небольшая облачность будет на Черномомрском побережье, но и здесь будет припекать и преимущественно обойдется без осадков. Ветер северо-западный и северный с переходом на юго-западный, его скорость составит 6-11 м/с, а воздух на побережье прогреется до 30-35 тепла.