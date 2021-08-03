Президент Грузии утвердила дату муниципальных выборов

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии официально назначены на 2 октября, такое распоряжение подписала президент Саломе Зурабишвили.

В этот день жители страны выберут мэров и депутатов совещательных органов - сакребуло - в 64 городах и районах, передает Sputnik Грузия.

В общей сложности для участия в муниципальных выборах зарегистрировалась 21 партия. Прием заявок от партий, ранее не участвовавших в выборах и не имеющих своего представителя в парламенте, уже завершен. Всего с этой целью в ЦИК обратились 14 партий, шесть из них уже прошли регистрацию.