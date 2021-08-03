Врач рассказала, когда обычные ягоды превращаются в яд

Иногда привычные ягоды могут привести к отравлению или инфекционному заболеванию, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

По словам врача, есть можно только ягоды, выращенные на чистой почве, так как ягоды в процессе созревания активно вбирают в себя все из окружающей среды.

"Можно легко получить инфекционное заболевание, кишечную инфекцию, если вы что-то купили на обочине, не помыли и съели. Кроме того, даже если вы помыли то, что купили на обочине, все равно можно получить отравление тяжелыми металлами или нитратами. Никто не знает, где росло и хранилось то, что вы покупаете на стихийных рынках", - заявила Бережная.

Опасность могут таить даже ягоды, выращенные на собственной даче. "Если кусты с ягодами растут вдоль забора у дороги, где ездит бесконечное количество машин, то лучше их не есть. На них может оседать сверху все что угодно, и земля может быть пропитана свинцом, солями тяжелых металлов и различными смолами", - пояснила специалист.

Выращенные в местах с неблагоприятной экологией овощи также лучше не употреблять, уточнила врач.