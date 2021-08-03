Самолет авиакомпании Nordwind из Симферополя аварийно сел в Екатеринбурге

Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind, летевший в Екатеринбург из Симферополя, сегодня совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за отказа гидросистемы, - сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"В 05.54 (03.54 мск) командир воздушного судна авиакомпании Nordwind, выполняющего рейс 132 по маршруту "Симферополь - Екатеринбург", сообщил об отказе зеленой гидросистемы. Экипажем принято решение о посадке в аэропорту "Кольцово" с данной неисправностью", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Посадка прошла благополучно, на борту лайнера находились 148 пассажиров, из них 41 ребенок.

Модель самолета в сообщении не указывается.