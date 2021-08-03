Кудрин рассказал, как можно снизить бедность в России в два раза

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в России бедность можно снизить вдвое с помощью адресных выплат, об этом он рассказал в интервью РБК.

"Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное - что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза", - сообщил Кудрин.

Снизить бедность выплатами удастся, если использовать многофакторную модель и ограничить социальные выплаты при наличии имущественной обеспеченности.

В 2020 году уровень бедности в России составил 12,1%.