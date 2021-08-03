ДТП с внедорожником унесло жизнь человека в Алматинской области

Смертельная авария случилась у села Туздыбастау Талгарского района сегодня ночью, об этом рассказали в департаменте полиции Алматинской области.

Правоохранители сообщили, что 38-летний водитель Toyota Rav-4 врезался в дерево, а затем не сумел справиться с рулевым управлением, и машина опрокинулась.

В результате инцидента от полученных травм на месте скончался 33-летний пассажир. Водитель также пострадал, он госпитализирован в больницу Талгара, передает Sputnik Казахстан.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.345 Уголовного кодекса (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).