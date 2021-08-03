В столичный регион ненадолго пришла прохлада

Сегодня в столичном регионе прольются небольшие дожди, а температура воздуха упадет до плюс 25 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Столичный регион будет находиться в тыловой, более холодной части циклона. Погода облачная с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. В Москве плюс 23-25, в Подмосковье - плюс 21-26. Ветер западный его скорость составит 4-9 м/с", - рассказал синоптик, передает РИА Новости.

Давление будет расти и к вечеру барометры покажут 745 мм рт ст, что немного ниже нормы. Правда, сохранится похолодание недолго – уже к концу рабочей недели температура воздуха снова поднимется до 30 градусов тепла, - добавил Михаил Леус.