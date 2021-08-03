МВФ может выделить Узбекистану $754 млн на восстановление экономики

Международный валютный фонд планирует выделить $650 млрд на восстановление глобальной экономики, такое сообщение распространила пресс-служба МВФ.

"Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные $456 млрд SDR (расчетная единица МВФ, $650 млрд); $275 млрд пойдут на страны с формирующимся рынком и развивающимся государствам", - цитирует его Sputnik Узбекистан.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева пояснила, что это распределение SDR будет наиболее крупным в истории фонда, оно позволит восстановить мировую экономику после беспрецедентного кризиса

Решение фонда вступит в силу 23 августа, члены МВФ получат средства в соответствии с квотами. Это означает, что Узбекистан может получить $754 млн (0,116%).