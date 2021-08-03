Роспотребнадзор: российские вакцины эффективны против штамма "дельта" на более 90%

Российские вакцины остаются эффективными против новых штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс", рассказал "Интерфаксу" руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

"Эффективность вакцин снижается незначительно и, по последним данным, все равно остается на уровне выше 90%. И это проверяется постоянно, ставятся тесты на вирус-нейтрализацию с каждым новым изолятом вируса", - отметил специалист.

Семенов уточнил, что все российские вакцины защищают от новых штаммов, но для борьбы с ними нужно несколько больше антител, чем с прошлогодним COVID-19. "Тем не менее, поствакцинальные антитела обладают нейтрализующим эффектом и весьма эффективно противостоят инфекциям "дельта" и "дельта плюс" вариантам", - подчеркнул он.

Так же обстоит ситуация и с другими вакцинами, зарегистрированными в мире.

Напомним, в Росси в настоящее время доминирующим является дельта-штамм коронавируса.