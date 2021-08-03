Коронавирус держит в напряжении весь Казахстан

В Казахстане за минувшие сутки выявлен 7 481 новый случай инфицирования коронавирусом, лидерами по числу новых заболевших продолжают оставаться мегаполисы и Карагандинская область.

Так, в Алматы выявлен 1 531 новый заболевший, в Нур-Султане - 1 270 инфицированных, в Карагандинской области - 941 случай коронавируса, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста случаев заболевания зафиксировано также в Шымкенте (575), в Атырауской (406), Актюбинской (356), Алматинской (311), Восточно-Казахстанской (308), Павлодарской (292), Костанайской (261), Акмолинской (259), Кызылординской (210), Жамбылской (196), Мангистауской (181), Северо-Казахстанской (147) Туркестанской (122) и Западно-Казахстанской (115) областях.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 595 433 случая.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 110 человек, лечение от коронавируса продолжают получать 102 839 человек, из них в стационарах находятся 29 138 пациентов, на амбулаторном лечении – 73 701 пациент, - говорится в сообщении Минздрава Казахстана.