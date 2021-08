New York Times посвятила статью российским спортсменам на Олимпиаде в Токио, акцентировав внимание на том, что сборная России соревнуется в форме без опознавательных знаков и без государственного флага. Когда россиянин выигрывает золотую медаль, вместо гимна звучит отрывок из Концерта №1 Чайковского для фортепиано с оркестром.

Россияне с гордостью воспринимают многочисленные медали своих спортсменов этим летом, несмотря на запрет на использование национальной символики. Все болельщики и комментаторы, видя бюрократическое название команды - R.O.C., аббревиатуру Олимпийского комитета России, понимают, что речь идет о России.

"Это ситуация никого не волнует, - отметил Дмитрий Козыка, бармен спорт-бара "Пробка". - Когда россияне выигрывают золото, что случается достаточно часто на любых Олимпийских играх, их фанаты не могут сдержать эмоции. Дополнительные проверки в отношении российской команды, вернули российским спортивным болельщикам чувство гордости за прошедшие победы. Уж очень тщательно проверили наших ребят".

Роман Притула, врач скорой помощи, отметил, что для него не имеет значение название российской команды: "Это не мешает нам гордиться. Неважно, выступают ли они под олимпийским флагом, они все равно россияне. И когда они побеждают, это вызывает только положительные эмоции".

Даже официальные лица, которые ранее жаловались на ограничения, связанные со скандалом относительно допинга, стали слегка высмеивать сложившуюся ситуацию. В видео, опубликованном Министерством иностранных дел, например, под песню группы Queen We Will Rock You на экране появились слова We Will R.O.C. You.

По словам главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, победа над командой США в спортивной гимнастике вдохновит новое поколение молодых российских девушек выбрать именно этот вид спорта. Россиянки Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова завоевали золотые медали после того, как американская звезда Симона Байлз выбыла из соревнований, заявив, что она была слишком дезориентирована во время опорного прыжка и морально не готова к дальнейшему участию.

Спортивный обозреватель Первого канала Дмитрий Губерниев был так вдохновлен своей сборной, что он предложил объявить новый национальный праздник.

Лидия Иванова, комментатор российского спортивного канала Матч ТВ, не смогла сдержать своего энтузиазма, когда российские гимнастки завоевали золото: "Вы столько добились, наши девочки! Вы лучшие, потому что вы россияне! Вы защищали честь страны. Я обожаю вас. Все вас обожают".

Россияне с гордостью восприняли выступление фехтовальщицы Марты Мартьяновой, которая отказалась сдаваться, несмотря на травму. Замена в команде была невозможна, а отказ стоил бы россиянам медали, поэтому ее стойкая выносливость спасла сборную от поражения.

Российская сборная подверглась ограничениям из-за скандала, связанного с допингом. Как отметил обозреватель Telesport Алексей Дурнов, несмотря на это, российские болельщики уже перестали обращать на это внимание: "Они просто хотят смотреть спортивные состязания, а не думать о том, что происходит в медицинских лабораториях". Россияне просто рады видеть своих гимнастов, пловцов, наездников, лучников и других спортсменов, которые стремятся к олимпийским победам.