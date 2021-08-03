На Ставрополье школы, вузы и детсады проверят на безопасность к 1 сентября

В Ставропольском крае в рамках подготовки к новому учебному году проведут инспекцию всех учебных заведений.

На противопожарную и антитеррористическую безопасность проверят детские сады, школы, колледжи, техникумы, вузы и организации дополнительного образования. Инспекцией займутся сотрудники Минобразования Ставрополья, а также местные администрации.

"Вопрос подготовки образовательных организаций края к началу нового учебного года находится на контроле министерства. В первую очередь уделяется внимание обеспечению безопасности детей", - заявил замминистра образования края Денис Жирнов.