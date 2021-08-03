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Юбилейный сезон Кубанского казачьего хора откроется 3 августа

страница хора "ВК"
страница хора "ВК"

Кубанский казачий хор откроет юбилейный 210-й концертный сезон 3 августа в Краснодаре.

Выступление пройдет в малом зале на Красной, 5. "О судьбе Войскового певческого, а с 1936 года – Государственного Кубанского казачьего хора – повествуют немало славных и драматических страниц. <…> Песни хора наполнены оптимизмом, любовью к Родине, духовностью и жизнелюбием", - сообщает пресс-служба коллектива на его странице "ВКонтакте".

Отметим, что больше 40 лет достижения Кубанского казачьего хора неразрывно связаны с именем его художественного руководителя, народного артиста России, композитора Виктора Захарченко.

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Вестник Кавказа

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